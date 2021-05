Pourquoi Angelina Jolie ne s'est pas remise en couple depuis sa séparation avec Brad Pitt? Elle explique

Il y a 5 ans, l'annonce de la séparation d'Angelina Jolie et Brad Pitt était un véritable séisme sur la planète people. Les deux acteurs formaient un des couples les plus glamour, connu sous le nom de Brangelina, depuis plus de 8 ans. Si Brad PItt a tourné la page depuis, avec quelques relations, dont une avec le mannequin Nicole Poturalski, Angelina Jolie est restée célibataire.

"Je suis seule depuis longtemps maintenant", a constaté l’actrice âgée de 45 ans. De son propre aveu, ses exigences sont particulièrement élevées, et les motifs de disqualification nombreux : "J’ai probablement une très longue liste de 'contre'". Et sa priorité n'est pas de trouver un successeur à Brad Pitt, mais bien plus de s'occuper de ses enfants : "Souvent, vous vous réveillez et vous vous dites : 'Je dois m'assurer que (mes enfants) aillent bien. Je dois m'assurer qu'ils aillent bien mentalement.' Mais honnêtement, je pense que cela fait des années qu'ils pensent : 'Je dois m'assurer que maman aille bien.'"



Y-a-t-il vraiment une place pour un amoureux dans sa vie ? Angelina Jolie est visiblement comblée par l'amour de ses 6 enfants : "Ils prennent vraiment soin de moi. Nous formons une belle équipe. Je suis donc très, très chanceuse. (...) C'est toujours moi qui m'inquiète, mais je les adore. Ce sont des gens sympas."