Pourquoi Madonna a traumatisé les candidats de la Star Ac’ lors de sa venue sur le plateau en 2005

Il y a 17 ans, la reine de la pop avait accepté l’invitation de l’émission musicale française... Une venue exceptionnelle sur un plateau de télévision français, mais pas moins traumatisante pour les habitants du château de l’épode.

Et pour cause: n’est pas Madonna qui veut ! Alors que les candidats devaient interpréter des morceaux avec elle, cette dernière leur a fait vivre un vrai cauchemar. Maud, alors en compétition à la Star Ac’, s’est rappelée ce drôle de souvenir au micro de Virgin Radio (station française) lors du Morning sans Filtre de ce lundi 31 octobre. "C’était horrible! C'était très compliqué parce qu'on ne pouvait pas lui parler. On ne pouvait même pas la regarder! Elle refusait vraiment qu'on croise son regard", explique la jeune femme. "Pendant les répétitions, on devait rester enfermés dans nos loges parce qu'ils avaient tellement peur qu'on la croise." Une terreur doublée d'une menace dans les coulisses pour les candidates qui s'apprêtent à chanter avec l'interprète de Like a Virgin: "On nous a dit: 'Les filles, Madonna vous écoute. S'il y a une fausse note, elle ne monte pas sur scène et ne vient pas au prime ce soir'".





Mais Madonna a finalement accepté de participer au show grâce aux prestations qui ont réussi à la rassurer. Tellement qu'un des chanteurs a même été perturbé par le comportement de la star, qui s'est frottée à lui pendant le show: "Il a eu très très peur, s'amuse encore Maud. Il a eu tellement peur mais c'était tellement drôle." Plus de peur que de mal, donc!