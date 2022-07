Pourquoi on adore le compte Instagram de Nathalie Baye (vidéo)

Le saviez-vous ? Nathalie Baye est très active sur les réseaux sociaux mais ce n’est pas sa vie ni son intimité qu’elle met en avant. Non, l’actrice française publie sur Instagram presque quotidiennement… des vidéos d’animaux! Souvent rigolotes, toujours attendrissantes, les publications de Nathalie Baye, toujours légendées avec humour, ont de quoi nous divertir pendant cette période de vacances. Des chats, des chiens, des chevaux, des tigres, des chimpanzés, il y en a pour tous les goûts!

Engagée pour la protection animale, notamment pour la défende des grands singes, Nathalie Baye a fait de nos amis à poils son dada et ça se sent. Pour notre plus grand plaisir ! Voici une petite sélection: