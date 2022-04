Pourquoi Soprano a dû annuler un concert à plus de 50 000 personnes: "Ça fait des mois qu’on cherche une solution"

C’est le genre de date qu’on n’oublie pas, qu’on soit spectateur ou artiste. Le chanteur Soprano devait normalement jouer au Stade de France devant plus de 50 000 personnes le 2 juillet prochain… Mais à son grand désespoir, cette représentation parisienne ne se fera pas. En tout cas, pas à cette date-là.

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux ce mercredi 6 avril, le membre de Psy4 de la rime a expliqué cette curieuse annulation.

"Ça fait des mois qu’on cherche une solution", indique-t-il dans sa vidéo. "Les travaux autour du stade de France nous empêche de nous retrouver dans les meilleure-²s conditions." Ces travaux concernent le réseau de RER et il est donc difficile de les occulter.

"Pour la sécurité des gens, il faudrait accueillir max 50 000 personnes mais on a déjà vendu plus de 50 000", poursuit Soprano. Le Stade de France peut recevoir jusqu’à 85 000 personnes. Toujours pour des raisons de sécurité liées aux travaux, il faudrait que le stade soit évacué à 22h30, or le show du rappeur est déjà prêt, bouclé, et dure plus de 2h15. Son déroulement serait donc techniquement impossible.

Report du concert

Même si les fans seront sûrement déçus, Soprano et son équipe ont évidemment pris leurs dispositions. "On a pris la décision de décaler le concert au 6 mai 2023", annonce-t-il. Le choix du jour s’est porté sur un samedi afin que tous puissent venir aisément.