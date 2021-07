Première apparition de Naomi Campbell avec sa fille depuis sa naissance au mois de mai

La mannequin britannique Naomi Campbell a donné naissance à une petite fille au mois de mai dernier. Depuis, la mannequin et sa fille n'avaient fait aucune apparition publique. C'est maintenant chose faite: la top model de 51 ans a été aperçu avec sa fille sous le soleil new-yorkais, rapporte le Daily Mail.

Le 18 mai dernier, Naomi Campbell, mannequin de 51 ans, annonçait la naissance de sa fille, à la grande surprise générale puisqu'aucun de ses fans ne s'y attendait. La grande mannequin n'avait jamais parlé de grossesse publiquement. Depuis la naissance de sa fille, la modèle est resté très mystérieuse. On ne connaît ni le prénom de l'enfant ni l'identité de son père.

Mais le 11 juillet dernier, Naomi Campbell a enfin fait sa première apparition publique avec sa fille dans les rues de New York. Si on ne peut pas voir sa fille mais la deviner dans la poussette, le look de Naomi Campbell pour cette première sortie publique entre mère et fille était discret mais très chic. En tout cas ce qui est sur c'est que la top model est apparue comblée et épanouie. Depuis que sa fille est née, Naomi Campbell ne cache pas sa joie d'être maman.

Pour le moment aucune photo de sa fille n'a été dévoilée, mais la top model a quand même posté un cliché attendrissant sur son compte Instagram le lendemain de sa naissance. On y voit les petits pieds de son bébé dans sa main, accompagnés d’une légende très touchante: "Une magnifique petite bénédiction m'a choisie comme mère. Tellement honorée d'avoir une si belle petite âme dans ma vie, il n'y a pas de mots pour décrire ce lien que nous partageons pour la vie désormais, mon ange. Il n'y a pas de plus grand amour."