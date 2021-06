Princess Erika victime de racisme dans le train: elle révèle le comportement infame d'un homme à son égard

La chanteuse et comédienne Princess Erika a partagé sur Twitter le très mauvais moment qu'elle a passé alors qu'elle voyageait en train ce dimanche.

Je viens de croiser un c***ard d’usager qui pense que les noirs n’ont pas les moyens de voyager en première classe ! Il m’envoie en seconde classe croyant que je me suis trompée de wagon… Archaïque !", a expliqué la chanteuse de 57 ans.

Une publication qui a fait écho aux récentes révélations des livreurs de plats victimes de racisme et même d'esclavage.

Princess Erika a reçu de nombreux messages de soutien de personnes condamnant cette attitude.

"Alors en fait, il y a un mot pour ça, ce n'est pas racisme, c'est classisme. Faire une distinction entre les personnes sur la base de leur origine sociale. Voilà voilà...", "Je rêve d'un monde où on arrête de me parler des couleurs des gens !", "Je n'en peux plus de ce racisme normal qu’on voit de plus en plus. Fallait lui dire que Rosa Park s’était déjà chargée de sales individus comme lui" ou encore "C’est grave ! Mais tellement pas étonnant ! Il y a quelques jours, je me suis fait traiter de 'sale race' avec ma mère et ma nièce", ont notamment écrit des Twittos.