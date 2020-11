Prison Break: pourquoi Wentworth Miller quitte définitivement la série

Wentworth Miller est l’inoubliable Michael Scofield dans Prison Break. Les producteurs avaient annoncé qu’il y aurait peut-être une sixième saison à la série culte, mais elle se fera sans le héros. Wentworth Miller a expliqué pourquoi il n’incarnerait plus jamais ce rôle.

Prison Break a tenu en haleine des millions de téléspectateurs depuis son lancement en 2005. Après une cinquième saison sortie en 2017, les producteurs avaient annoncé une possible saison 6. Si tel est le cas, ce sera sans l’acteur principal, Wentworth Miller, alias Michael Scofield.

L’acteur a expliqué les raisons de sa décision dans une longue publication Instagram. "Je suis hors-jeu de Prison Break officiellement. Je ne veux simplement plus jouer de personnages hétéros. Leurs histoires ont déjà été racontées (et reracontées). Plus jamais de Michael. Si vous êtes fan de la série et que vous espériez de nouvelles saisons… je comprends votre déception. Je suis désolé. Si vous êtes en colère et perturbé parce que vous êtes tombé amoureux d’un homme hétéro fictif incarné par un homme gay… C’est votre problème."

Depuis son coming-out en 2013, l’acteur s’est engagé dans la lutte contre l’homophobie.

