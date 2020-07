Procès de Johnny Depp: il avoue avoir donné un coup de tête à Amber Heard

L’acteur Johnny Depp revient sur son passé tout au long de son procès intenté contre les éditeurs du journal britannique "The Sun" pour diffamation. Durant la troisième journée d’audience, il a admis avoir donné un coup de tête à son ex-femme par accident.

Depuis trois jours, les détails les plus sordides de la vie de Johnny Depp refont surface. Alors qu’il poursuit le journal britannique "The Sun" en justice pour l’avoir dépeint comme un "batteur de femmes", les avocats des éditeurs et de son ex-femme, Amber Heard, passent sa vie au peigne fin. Il a été une nouvelle fois appelé à la barre et a admis avoir accidentellement donné un coup de tête à son ex-épouse lors d’une dispute violente.

"Elle se jetait sauvagement sur moi... Par-derrière, alors que je m'éloignais de la dispute vers mon bureau, elle m'a frappé dans le cou, l'oreille, le dos, tout. Je me suis tourné en couvrant ma tête et elle se balançait assez sauvagement, donc la seule chose que je pouvais faire dans cette situation était, soit de courir, soit d'essayer de la saisir, et de mettre mes bras autour d'elle pour qu'elle arrête de me fouetter et me frapper, donc c'est ce que j'ai fait, et alors il semble qu'il y ait eu une collision. C'est l'unique collision et la seule blessure potentielle que Mlle Heard a pu avoir, en aucune façon je n'ai fait ce qu'elle a dit et cassé son nez (...). Cette blessure dont elle aurait souffert n'est pas cohérente avec les photos qu'elle a données à la cour."

Un enregistrement audio réalisé peu de temps après cette altercation est ressortie jeudi au tribunal. On peut entendre Amber Heard dire: "Tu peux donner un coup de tête à quelqu'un qui crie, mais toi, ne crie pas." Et Johnny Depp de lui répondre: "Je t'ai donné un coup de tête sur ton put*** de front. Ça ne casse pas un nez." Les clichés que l’actrice a donné au tribunal montrent une lèvre fendue, une mèche de cheveux arrachée et un bleu sur le nez. Ces photos seront utilisées pour tenter d'éclaircir les violentes disputes que le couple aurait connues.