Proches depuis un duo enregistré ensemble, Kendji Girac donne des nouvelles de Florent Pagny

Ce samedi 15 octobre, Bernard Montiel passait 1h avec Kendji Girac sur RFM.

L’artiste a notamment présenté son prochain album, qui sortira le 11 novembre, et sur lequel apparaît un duo avec Florent Pagny, dont il s’est forcément rapproché pour l’occasion. "C'est un duo très important pour moi parce que ça faisait longtemps que je l'attendais. On s'était croisés dans une soirée où on devait chanter, et j'étais gêné de lui demander de chanter avec moi", a indiqué l’interprète d’Andalouse.

Puis il y a trois ans, Kendji Girac a sauté le pas: Florent Pagny a immédiatement accepté de collaborer avec lui… Avant d’apprendre qu’il était atteint d’un cancer du poumon. "Donc j'ai attendu, je suis resté patient, et là, depuis qu'il va mieux, il est venu me rejoindre en studio", a poursuivi Kendji Girac. "Il était très content d'ailleurs parce que c'était l'une des premières fois qu'il recommençait à chanter." Une reprise signe de bon augure? A priori, oui! "Il va bien. Il va beaucoup mieux", a finalement déclaré le jeune artiste. Ouf !