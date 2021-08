Quand Julien Doré, parrain du Télévie, surprend Juliann, 9 ans: les images de "l’incroyable rencontre" (vidéo)

La grande soirée du Télévie aura lieu dans trois semaines. C'est Julien Doré qui est le parrain de cette nouvelle édition.

Il y a quelques jours, le chanteur français a fait la connaissance de Juliann, 9 ans. La star est arrivée pendant que l'enfant chantait son tube "Coco Câline". Juliann lui a raconté tout ce qu’il a déjà traversé. Le petit garçon est atteint d'un cancer rare et a pu bénéficier d'un nouveau traitement, mais il n'est pas encore en rémission.

"Bravo pour ton courage et ton sourire", a écrit l’artiste sur son compte Instagram.

Le chanteur nous a confié les raisons de son engagement. "On sait que la crise sanitaire qu’on traverse a ralenti beaucoup de choses. Il est très important aujourd’hui de pouvoir accélérer la recherche autant que possible et de pouvoir aider en faisant un don".

Julien Doré est particulièrement touché par les rencontres qu’il a pu faire. "C’est beaucoup d’émotion pour moi, car j’ai l’honneur d’être le parrain du Télévie. C’est vrai que même à 3 semaines de la grande soirée, il y a beaucoup d’émotions différentes qui renforcent cette évidence de se dire qu’il est extrêmement important que notre grande famille humaine continue de partager et de donner. C’est une cause qui me touche beaucoup".

"On se retrouve le 18 septembre pour la grande soirée du Télévie", a écrit l’interprète de Coco Câline.