Quand Kim Kardashian galérait pour entrer dans sa tenue en latex: "J'ai l'impression qu'on m'arrache un MUSCLE" (vidéo)

La scène date de plusieurs mois, mais la séquence vient d'être à nouveau partagée sur les réseaux sociaux pour le plus grand bonheur des fans des Kardashian... Pour rappel, ce jour-là, Kim doit enfiler une tenue en latex signée Balmain pour la Fashion Week de Paris. Mais la matière lui colle à la peau. La femme de Kanye West n'arrive pas à la mettre malgré l'aide de deux personnes.



"C'est collé à ma peau ! J'ai l'impression qu'on m'arrache un muscle de l'épaule! C'est la p*tain de Fashion Week", a lancé Kim Kardashian désespérée dans l'extrait d'un épisode de l'Incroyable famille Kardashian.



Kourtney, également dans une tenue en latex, entre dans la pièce et lui demande comment elles vont pouvoir aller aux toilettes avec ces tenues. "Je vais juste me retenir", a répliqué Kim Kardashian. "Vous allez devoir vous retenir jusqu'à 14h", leur annonce une assistante présente.

La scène, à regarder sans modération, est devenue culte pour les fans de la célèbre famille...



Voici le résultat...



