Quand Vanessa Paradis prenait la défense de Johnny Depp après les premières accusations d'Amber Heard

C’est bien connu: Vanessa Paradis et Johnny Depp sont restés pendant de longues années ensemble et ont eu deux enfants (Lily-Rose et Jack). Quand l’affaire Heard/Depp a éclaté, l’ex-femme de l’acteur avait pris sa défense, bien que celui-ci l’ai quitté pour Amber Heard.

Le magazine The Blast avait à l’époque, en 2020, recueilli les propos de Vanessa Paradis, qui défendait coûte que coûte Johnny Depp, avec qui elle garde de bons contacts malgré la séparation. "Je connais Johnny Depp depuis plus de 25 ans. Nous avons été ensemble pendant 14 ans et nous avons élevé nos deux enfants ensemble. Pendant toutes ces années, j’ai connu Johnny comme une personne et un père gentil, attentif, généreux et non-violent", avait-elle déclaré. "Je suis au courant des allégations dont Amber Heard accuse publiquement Johnny depuis plus de quatre ans maintenant. Cela ne ressemble en rien au vrai Johnny que j’ai connu, et d’après mon expérience personnelle qui a duré de nombreuses années, je peux vous dire qu’il n’a jamais été violent envers moi."

Elle se désolait à l'époque de la situation et de l’impact négatif qu'aurait cette affaire sur la carrière de son ex-mari. "Les gens croient ces faits qui sont faux. C’est vraiment bouleversant, car il a aidé tant de personnes dans sa vie personnelle et professionnelle, avec gentillesse et générosité."