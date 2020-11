Que va devenir Ivanka Trump, la fille du président américain? "Elle ne veut plus vendre des vêtements"

Propulsée conseillère principale de la Maison-Blanche pendant 4 ans, la fille du président américain, Ivanka, va devoir

envisager sa reconversion suite à la victoire du démocrate Joe Biden. Selon plusieurs médias, la fille préférée de Donald Trump n'aurait pas l'intention de retrouver sa ligne de mode qu'elle possédait au moment où son célèbre père a remporté son mandat en 2016. "Elle ne veut plus vendre des vêtements", assure un informateur du clan Trump au JDD.

Non, c'est un autre destin qu'elle convoîterait désormais. Submergée par des offres de téléréalité et de rédaction de ses mémoires, Ivanka aurait pour le moment décliné les propositions arrivées sur son bureau. Ce qu'elle souhaite vraiment, c'est "devenir la première femme présidente des Etats-Unis" et ce, dès 2024.

L'écrivain et journaliste Michael Wolff révélait en 2018 dans son livre intitulé Le Feu et la Fureur qu'Ivanka aurait passé un pacte avec son époux Jared Kushner, haut conseiller à la Maison Blanche, qu'elle tenterait sa chance pour devenir présidente, et ce avant lui.

Le clan Trump compte décidément rester sous les feux des projecteurs.

