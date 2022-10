Queen sort un nouveau titre inédit avec la voix de Freddie Mercury (vidéo)

Le groupe de rock britannique Queen a sorti jeudi un morceau inédit dans lequel on entend la voix de Freddie Mercury, le mythique chanteur du groupe décédé des suites du sida en 1991. Le single, qui constitue la première nouvelle chanson du groupe avec Freddie Mercury en huit ans, s'intitule "Face it Alone".

Cette "perle" est restée sur une étagère pendant des années, jusqu'à ce que deux membres du groupe, Roger Taylor et Brian May, la redécouvrent. Ils ont dévoilé leur trouvaille cet été à l'une des radios de la BBC. Le morceau date de 1989, lors de l'enregistrement de l'album "The Miracle". "Nous avons trouvé un petit bijou de Freddie que nous avions un peu oublié", a déclaré le batteur Roger Taylor. "C'est magnifique, une vraie découverte."

La dernière fois que le groupe a inclus trois morceaux jamais entendus avec Mercury remonte à 2014, avec la sortie de l'album Queen Forever. Il s'agissait des chansons "Let Me in Your Heart Again", "Love Kills" et "There Must Be More to Life Than This".

L'album "The Miracle" sera à nouveau édité le 18 novembre dans une version collector.