Quentin Tarantino annonce sa retraite: "J’ai donné tout ce que j’avais"

Quentin Tarantino prépare sa reconversion. Le réalisateur se dit prêt à tourner le dos à son métier pour en exercer un autre : celui d’auteur.

Quentin Tarantino a 58 ans et est devenu un réalisateur incontournable pour les fans de cinéma. On le connait pour "Reservoir Dogs", "Pulp Fiction", "Inglorious Basterds" ou encore "Django Unchained". Après 30 ans de carrière, il annonce sa retraite.

Il a fait cette annonce en interview avec Bill Maher. "Vous êtes trop jeune pour arrêter," lui dit l’animateur. Et Quentin Tarantino de lui répondre : "C’est justement pour cela que je veux arrêter. Parce que je connais l’histoire du cinéma et que, à ce stade jusqu’à la fin, les réalisateurs ne s’améliorent pas. C’est une longue carrière, une très longue carrière, et j’ai donné tout ce que j’avais."

Le réalisateur ne veut pas faire le film de trop et pense donc à faire un dernier projet avant d’arrêter. En attendant, il prépare déjà sa reconversion dans l’écriture. Quentin Tarantino fait actuellement la promotion de son livre "Once upon a time… in Hollywood" adapté de son film éponyme. Le roman sortira la semaine prochaine aux Etats-Unis.

La star prévoit déjà un deuxième roman, non fictionnelle celui-ci. Il s’attardera sur les films des années 70. "Un riche mélange d’essais, de critiques, d’écrits personnels et de questions alléchantes," conclut-il.