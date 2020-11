Qui est ce petit garçon aujourd'hui mondialement connu?

Un homme très célèbre vient de publier cette photo sur son compte Instagram. Il s'agit de…

Il est né le 4 août 1961 à Honolulu, à Hawaï. Fils d'un Kényan et d'un Américain, il a grandi en Indonésie. Il est diplômé de l'Université Columbia, à New York, et de la faculté de droit de Harvard. Il entre dans la politique en 1996. Il est alors élu au Sénat de l'Illinois. Mais s'il est surtout connu dans le monde entier, c'est parce qu'il remporte l'élection présidentielle en 2008 face à John McCain. Il est le premier homme noir à accéder à la présidence des Etats-Unis. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Barack Obama.

Il a publié cette photo à l'occasion de la sortie de son livre, "A Promise Land". On peut le voir sur le cliché avec sa mère Ann Duham, qu'il décrit comme une femme "forte et intelligente".



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Que va faire le comité de concertation ce vendredi?

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: où en est l'épidémie ce vendredi 13 novembre ?