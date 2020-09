Qui est le nouveau petit-ami super mignon de Kaia Gerber, la fille de Cindy Crawford?

La fille de Cindy Crawford, Kaia Gerber, 19 ans, et l'acteur australien, Jacob Elordi, 23 ans, forment un couple. Ils ont été aperçus main dans la main à plusieurs reprises cette semaine en Californie. Le nom de Jacob Elordi ne vous dit peut-être pas encore grand chose; pourtant l'acteur prend de plus en plus de galon et devient un visage connu sur la plate-forme Netflix pour laquelle il a interprété les rôles principaux dans les films pour ados, the Kissing Booth et The Kissing Booth 2.

Grand brun ténébreux, Jacob est l'une des stars montantes de Hollywood, mais aussi l'ex petit ami de Zendaya. Il a joué les modèles pour la marque Calvin Klein et a plusieurs films en préparation en ce moment. Il fait également partie du casting de la série Euphoria diffusée sur HBO.

Kaia Gerber qui était en couple avec Pete Davidson au début de l'année 2020 aurait donc tourné la page de cette romance tourmentée qui avait causé des soucis à ses célèbres parents, Cindy Crawford et Rande Gerber. L'homme était, en effet, devenu irrespectueux envers les parents de sa petite-amie. Des photos du couple de Cindy et Rande en pleine conversation tumultueuse avait alors fait surface. L'un des passants avait témoigné avoir entendu le père de Kaia dire que le petit-ami de leur fille était perturbé.