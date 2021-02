Qui est Sam Asghari, l'homme qui partage la vie de Britney Spears depuis 5 ans?

L'ami de la famille et assistante de longue date de Britney Spears, Felicia Culotta, a accepté de sortir du silence dans le documentaire explosif "Framing Britney Spears" qui évoque la tutelle de la chanteuse gérée par son père Jamie. Elle a également accordé une interview au magazine Us Weekly. Dans cet entretien exclusif, Felicia évoque l'homme qui partage la vie de Britney Spears depuis 5 ans, Sam Asghari.

"Je connais Sam. C'est un gars merveilleux'', a révélé Culotta à Us Weekly avant d'ajouter: "Non seulement, il est extrêmement gentil, il parle avec respect, il est simplement et absolument magnifique, et ils sont heureux ensemble.''

Britney Spears a rencontré Sam Asghari, mannequin et danseur sur le tournage de son clip vidéo Slumber Part en 2016. L'homme d'origine iranienne a décrit avoir eu des papillons dans le ventre. Le magazine Harper Bazaar revient sur leur rencontre: "Elle s'est présentée en disant: "Je m'appelle Britney". Et il a répondu: "Pardon. J'ai pas compris. Tu t'appelles comment?" Et la chanteuse a éclaté de rire. Peu après ils s'échangeaient leur numéro partageaient des sushis et devenaient inséparables."

Après la diffusion du documentaire produit par le New York Times dimanche dernier aux Etats-Unis, le jeune homme de 27 ans a exprimé son animosité envers le père de Britney, Jamie, "qui s'implique beaucoup trop dans leur vie". Sam Asghari souhaite en effet épouser Britney, mais cette tutelle semble compromettre ses plans.

"Je n'ai toujours voulu rien d'autre que le meilleur pour ma moitié, et je continuerai à la soutenir dans la poursuite de ses rêves et la création de l'avenir qu'elle veut et le mérite", a déclaré Asghari dans un communiqué au magazine People. "Je suis reconnaissant pour tout l'amour et le soutien qu'elle reçoit de ses fans du monde entier, et j'attends avec impatience un avenir normal et incroyable ensemble."