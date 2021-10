Rare apparition des deux fils de Britney Spears: désormais adolescents, ils sont méconnaissables (photos)

Ils ont désormais 16 et 15 ans. Sean Preston et Jayden, les deux fils de Britney Spears issus de sa relation avec Kevin Federline, ont bien grandi comme en atteste un cliché partagé sur Instagram. On les avait vu naître, légèrement grandir, puis... plus rien!

Alors qu'ils n'apparaissent presque jamais sur les réseaux sociaux, Jayden et Sean Preston, les deux fils de Britney Spears, ont fait une apparition surprise sur Instagram. C'est sur le compte de leur "tonton", Eddie Morales (PDG de Movision Entertainment), que Sean, 16 ans, et Jayden, 15 ans, sont apparus. Les deux jeunes hommes sont très proches du PDG de Movision Entertainment, l'un des plus proches amis de leur père.

Si nous les avions aperçus récemment le visage masqué aux côtés de Britney Spears, ces clichés révèlent leurs visages. Et ils sont méconnaissables !

Il y a deux semaines, Britney Spears avait posté un message à propos de ses deux fils qui venaient tout juste de célébrer leurs anniversaires, expliquant pourquoi on ne les aperçoit pas beaucoup sur les réseaux sociaux, ni à ses côtés.

"Malheureusement, ils grandissent et ils veulent faire leurs propres choses, avait-elle expliqué. Je dois leur demander la permission avant de poster quoi que ce soit sur eux, parce qu'ils sont devenus des jeunes hommes extrêmement indépendants. Ça me rend folle de voir comme ils ont grandi, et comment ils vont continuer à grandir... Ils sont allés danser la semaine dernière et j'ai pleuré pendant deux jours. Mes bébés en costard !!! C'est fou !!! Les filles, préparez-vous, parce que mes garçons sont si beaux !!! Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas partager avec vous tous parce que mes enfants tiennent à leur vie privée, ce que j'apprécie, mais je vais vous dire qu'ils sont tous les deux extrêmement talentueux et je me sens incroyablement bénie d'avoir ces deux petits hommes dans ma vie !!!", avait-elle écrit.