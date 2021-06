RARE: Kendall Jenner s’affiche avec son petit ami pour leur premier anniversaire

Kendall Jenner et Devin Booker ont officialisé leur relation sur Instagram le jour de la Saint-Valentin, après avoir gardé leur idylle privée pendant des mois. Kendall, connue pour être la sœur Kardashian Jenner la plus discrète sur sa vie amoureuse, a décidé de partager un peu de son bonheur avec sa communauté Instagram, relate PEOPLE.



La star de Keeping Up with the Kardashians, 25 ans, et le joueur de NBA, 24 ans, ont partagé plusieurs photos samedi pour commémorer leur 1 an d'anniversaire.



Le mannequin a marqué ce jour spécial en partageant sur les réseaux sociaux une paire de photos du couple. Un cliché affectueux montre le couple se blottissant l'un contre l'autre pendant qu’il joue avec un chien. Sur un autre cliché, les amoureux partagent une profonde étreinte.



© Instagram Kendall Jenner



Sur son propre compte, le joueur des Phoenix Suns a partagé un trio de photos du temps passé ensemble, dont l'une était légendée "365" et une autre "52" - un clin d'œil au nombre de jours et de semaines dans une année.



Un dernier cliché semblait montrer un aperçu de la célébration de leur anniversaire. La photo, qu'il a légendée "1" à côté d'un émoji cœur orange, montrait le soleil se couchant près d'une salle à manger extérieure au bord de l'eau.



Kendall et devin - qui ont été aperçus ensemble pour la première fois en avril 2020 lors d'un road trip de L.A. à l'Arizona - ont officialisé leur relation sur Instagram le jour de la Saint-Valentin après avoir gardé leur romance privée pendant des mois.



"Ce qui semblait d'abord être un accrochage amusant est maintenant une relation", a déclaré une source à PEOPLE au début de leur relation. "Ils sont exclusifs et Kendall est très heureuse avec Devin".

"Et sa famille pense qu'il est génial", ajoutait la source. "Il a même été invité à la célébration du 40e anniversaire de Kim à Tahiti".