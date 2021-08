RARE photo de Julie Gayet et François Hollande enlacés

Il n'est pas très courant de voir Julie Gayet et François Hollande ensemble sur les réseaux sociaux. Mais l'actrice de 49 ans a publié récemment une photo du couple amoureux : on peut les voir enlacés sur ce cliché en noir et blanc.

La photo a été prise lors de la 14e édition du Festival du film francophone d'Angoulême où Julie Gayet était présente pour le film Aline, dans lequel elle joue aux côtés de Valérie Lemercier. François Hollande était venu la soutenir et la couple a été photographié par Christophe Brachet.

Les débuts de la relation ont été difficiles pour Julie Gayet et François Hollande, alors encore en couple avec Valérie Trierweiler. Mais aujourd'hui, ils peuvent vire leur amour au grand jour.