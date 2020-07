Rayane Bensetti et Denista Ikonomova: cette photo que leurs fans attendaient

© Instagram @rayanebensetti et Instagram @denitsaofficiel

Ce mardi 28 juillet, Rayane Bensetti a publié une photo sur son compte Instagram… avec Denitsa Ikonomova.

Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova se sont rencontrés en 2015 dans l'émission "Danse avec les Stars" sur TF1. Le comédien et la danseuse professionnelle ont même remporté le concours de danse. Depuis leur victoire, ils semblent inséparables, mais n'ont pourtant jamais officialisé leur relation.

Depuis 5 ans, leurs fans n'attendent que ça: LA photo qui officialise leur amour. Très proches, ils multiplient les déclarations et les gestes affectueux. L'an dernier, par exemple, Denitsa Ikonomova partageait une tendre photo avec ce message: "Une photo prise le jour de mon anniversaire pour te souhaiter le tien ... parce que on est toujours là l’un pour l’autre", suivi d'un émoji donnant un bisou en forme de cœur.



De son côté, Rayane Bensetti avait partagé une photo du duo se regardant amoureusement lors d'une balade à cheval. "Le temps passe mais la complicité reste", écrivait-il alors.



Ce mardi 28 juillet, il a posté une nouvelle photo, ce qu'il n'avait plus fait depuis quelque temps. Depuis 8 mois, le comédien ne s'était plus affiché sur les réseaux sociaux aux côtés de la danseuse. "Surprise surprise mother fucker", écrit-il, comme s'il s'agissait d'une réponse à ses fans qui attendaient cette photo. On peut y voir le couple enlacé, en train de poser devant un coucher de soleil.



Même si leur relation n'est toujours pas officialisée, c'est certain, ces deux-là ont beaucoup d'affection l'un pour l'autre.