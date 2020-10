Rebel Wilson ne ressemble plus du tout à ça: l'actrice a bientôt atteint son objectif, perdre 75 kilos!

Rebel Wilson, humoriste et actrice connue pour son rôle dans la série Pitch Perfect. Si elle est fière d'être ronde, Rebel Wilson a tout de même voulu perdre du poids pour des raisons de santé.



En janvier 2020, elle annonçait publiquement à ses fans que 2020 serait pour elle "l'année de la santé", et qu'elle tenterait de stopper la junk food et les sucreries. Depuis, elle partageait ses efforts, encouragée par son public. L'actrice avait aussi annoncé vouloir perdre 75 kilos!

Il y a quelques jours, Rebel Wilson a partagé une photo d'elle en tenue de jogging en écrivant: "Cette semaine a été très chargée, mais je me suis levé très tôt 3 fois (6h du matin) et j'ai fait une randonnée... j'ai même fait quelques sprints de 100 m pour augmenter encore la fréquence cardiaque (bien que mon «sprint» est probablement le "jogging lent" de quelqu'un d'autre) mais je me sentais fière de moi et je suis maintenant à seulement 3 kg de mon poids cible!"

L'actrice aurait donc perdu près de 70 kilos! Une prouesse saluée par ses fans. "Appelez-moi juste "Fit Amy", écrit-elle en plaisantant sur une autre publication, en référence à son surnom de "fat Amy", dans la série Pitch Perect.