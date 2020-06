"Tout ce que vous avez besoin en ce moment, c'est de l'amour et la plage", c'est avec cette légende que cette chanteuse américaine a célébré sur son compte instagram le début de l'été, accompagnée par son petit ami. Mais avez-vous bien reconnu derrière ces masques, Britney Spears et son petit ami, Sam Asghari qu'elle ne quitte plus d'une semelle.