Reese Witherspoon et Ryan Phillippe réunis pour les 18 ans de leur fils Deacon: il est le parfait mélange des deux stars (photo)

Reese Witherspoon et Ryan Phillippe se sont réunis ce week-end pour fêter les 18 ans de leur fils Deacon. L’acteur de 47 ans a partagé une photo de ce moment sur Instagram samedi, avec un cliché de Reese, Deacon et lui assis ensemble à une table et s'apprêtant à se laisser tenter par un gâteau.

"Joyeux 18e anniversaire à notre magnifique fils, intelligent, talentueux et attentionné. Tu es une vraie lumière dans ce monde et tu es tellement aimé par tous ceux qui te connaissent", s'est-il extasié dans la légende. "Nous avons de la chance d'être ta maman et ton papa. Je t'aime… (Je dirais que nous nous sommes bien débrouillés @reesewitherspoon)."

L’actrice de 45 ans a commenté le post, faisant écho aux doux sentiments de son ex. "Si fière de notre garçon", a-t-elle écrit. "Je veux dire notre fils adulte."

La star du "Morning Show" a également partagé une série de photos du garçon dont c'est l'anniversaire sur son propre Instagram, en écrivant : "Comment est-ce arrivé ? !!! @deaconphillippe a 18 ans ? !!"

"Un jour, il échangeait des cartes Pokémon, chantait des chansons de Bruno Mars et jouait à American Ninja Warrior dans le jardin. Le jour suivant, il est plus grand que moi, cuisine les steaks de la famille sur le grill et fait sa propre musique avec ses meilleurs amis", a-t-elle écrit. "Mon cœur explose de fierté face au jeune homme qu'il est en train de devenir. Joyeux 18e anniversaire Deacon ! Je t'aime jusqu'à la lune autour du soleil et toutes les étoiles."

Reese Witherspoon et Ryan Phillippe - qui ont joué ensemble dans Cruel Intentions - ont été mariés de 1999 à 2008. En plus de Deacon, ils ont eu une fille prénommée Ava. Elle a 22 ans.

La comédienne est également maman d'un fils, Tennessee, 9 ans, qu’elle a eu avec son mari Jim Toth, tandis que Ryan Phillippe a une fille prénommée Kai et qui a 10 ans, avec Alexis Knapp.