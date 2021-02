Regé-Jean Page (Bridgerton) passe au cinéma: voici son prochain film

Regé-Jean Page a ravi les yeux des millions de téléspectateurs dans la série Brigerton dans laquelle il interprète Simon Basset. A présent, l’acteur se dirige vers une nouvelle grosse production, au cinéma cette fois. Il a décroché un rôle dans l’adaptation du jeu de rôle "Donjons et Dragons".

Regé-Jean Page a connu récemment le succès pour son rôle de Simon Basset, duc de Hastings, dans la série Brigerton. A présent, les portes du cinéma s’ouvrent à lui. Selon The Hollywood Reporter, l’acteur a été choisi pour incarner un des héros du film "Donjons et Dragons".

Cette grosse production sera dirigée par le studio Paramount et inspirée du célèbre jeu de rôle du même nom. L’objectif actuel des producteurs serait de décliner l’histoire en une saga.

Les fans retrouveront donc Regé-Jean Page, non plus dans des costumes pompeux, mais bien dans des habits de héros médiéval aux côtés de dragons, d’elfes et autres créatures.