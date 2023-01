Reine Mathilde: comment les habitants de son village natal se souviennent d'elle?

Même si elle a fait le tour du monde depuis, la Souveraine est restée très attachée à son Ardenne natale. Elle a grandi au chateau Losange à Bastogne... Et dans la commune, tout le monde se souvient bien d'elle.

Bastogne, ville de la province du Luxembourg, est chargée d'une histoire douloureuse, celle de la Seconde-Guerre mondiale. Mais les habitants de Bastogne préfèrent en garder des souvenirs positifs, comme celui de l'enfance de la reine Mathilde. "Il faut dire qu'on est fier qu'elle soit d'ici". "Elle venait du village d'à côté et puis on a su qu'elle se mariait avec le prince Philippe". "On a eu une reine chez nous!", s'exclament certains habitants de Bastogne.

Sur les traces de la reine Mathilde

Bien que la reine Mathilde vienne de Villers-la-Bonne-Eau, elle venait régulièrement à Bastogne. Notamment dans une mercerie, où elle s'habillait pour aller à l'école. "C'était un petit deal avec l'école Notre-Dame pour que tout le monde ait le même style vestimentaire". Quelques mètres plus loin, l'école primaire Notre-Dame, où elle était scolarisée enfant. Son amie de classe, Ingrid Michel, devenue institutrice, se rappelle d'une fille calme et studieuse. "Je me souviens de son grand chien à l'entrée du château où elle habitait". Son amie parle désormais de la reine avec plaisir à sa classe.