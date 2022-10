Renaud a-t-il retrouvé l’amour? Il a été aperçu plusieurs fois avec une femme à Paris

Renaud a 70 ans, des tourments et des dépendances derrière lui, des hauts et pas mal de bas, mais cela ne l’a pas empêché de retrouver goût à l’amour., même après Romane Serda.

Lui qui aimait tant son sud et sa campagne a été aperçu plusieurs fois à Paris, ville qu’il boudait pourtant depuis longtemps … Et avec une femme, s’il vous plaît.

En réalité, cela fait quelques mois que Renaud court après cette femme brune avec laquelle il a été vu à plusieurs reprises. "Elle veut qu'on reste copains. C'est bien déjà l'amitié, c'est mieux que l'amour", avait livré Renaud au Journal du Dimanche il y a quelques mois.

Mais les temps ont changé, et l’interprète du Mistral Gagnant a lui aussi changé: il a perdu du poids et prend visiblement plus soin de lui. Selon le magazine Paris Match: "Renaud n'a cessé de faire la cour, comme un gentleman anglais, perdu dans un monde post-Covid qui ne lui plaît pas. Et puis les choses ont évolué, jusqu'à ce que le lien devienne réel entre deux êtres qui ne s'y attendaient pas". Rien n'est donc impossible!