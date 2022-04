Renaud sort un nouvel album mais ne fera plus de tournée: "Je n'ai plus de voix"

C'est la première fois depuis l'automne 2019 que le chanteur parle publiquement. Le chanteur Renaud annonce la sortie d'un nouvel album le 6 mai prochain. Intitulé "Métèque", ce nouveau disque va rendre hommage à 13 chansons françaises qui l'ont particulièrement marqué.

Il a également annoncé qu'il ne fera pas de tournée à l'exception d'un ou deux concerts. Sa voix ne le lui permet pas: "J'ai de plus en plus de mal à chanter. J'ai trop galéré en 2016 avec ma voix qui était enrouée et rocailleuse. Depuis, 1 an et demi je ne bois plus d'alcool. J'en suis heureux. Par contre, je fume toujours comme un pompier. Mais je suis passé de 4 paquets de cigarettes par jour à un paquet. "