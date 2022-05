Retour sur les transformations physiques de Madonna en 10 photos

Les récentes apparitions et photographies de Madonna secouent les fans et les internautes. Cette icône de la pop connue pour son glamour et sa beauté unique est désormais méconnaissable. Prise de poids, coiffure loufoque, chirurgie esthétique en abondance, malgré une énergie qui demeure, le public voit en Madonna une artiste qui refuse de vieillir et se gâche. Retour sur ses transformations physiques en quelques photos.





1983, Madonna dans le clip "Lucky Star" à ses débuts de carrière



1990, Madonna donne un concert à Gotenborg





1993, Madonna donne un concert à Bercy (Paris) pour sa tournée Girlie Show



1995, Madonna apparaît sur le podium du défilé de la collection de prêt-à-porter printemps-été de Jean-Paul Gaultier





1996, Madonna assiste à la première du film Evita dans lequel elle interprète le rôle de l'ancienne première dame d'Argentine









2003, Madonna donne un concert à la BBC pour la sortie de son album American Life





2005, Madonna donne un concert les MTV Europe Music Awards à Lisbonne









2008, Madonna est récompensée au Rock and Roll Hall of Fame lors d'une cérémonie à New York



2009, Madonna tourne partout dans le monde et à ce concert en Finlande, 85 000 spectateurs assistent au live





2022, Madonna apparaît sur une scène colombienne