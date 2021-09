Retrait de permis de conduire pour l'acteur Matthias Schoenaerts: drogué, il roulait à contre-sens

L'acteur belge Matthias Schoenaerts ne s'est pas présenté ce matin au tribunal de police d'Anvers pour répondre à des faits qui lui sont reprochés. Il a été arrêté au printemps 2020 dans le sud d'Anvers en train de rouler à contre-sens. Des tests sanguins ont ensuite prouvé que l'acteur était sous l'influence de la cocaïne au moment de son arrestation, relate le site HLN.

L'affaire qui devait être traitée en justice début de l'année a été reportée à cause de la pandémie du coronavirus. La présence de l'acteur était jugée nécessaire "compte tenu de la gravité des faits". Mais ce matin, son avocat Axel De Schampheleire était pourtant seul au rendez-vous. "Mon client est à l'étranger pour un tournage", a justifié la défense de l'acteur, apportant si nécessaire le planning chargé de l'acteur.

Il devra passer quatre tests pour récupérer son permis

La défense de l'acteur a également présenté des analyses de sang négatives récentes de Matthias Schoenaerts pour prouver qu'il ne consomme pas de la cocaïne de manière régulière et qu'il s'agissait là d'un fait ponctuel.

L'artiste a été condamné à une interdiction de conduire de quatre mois, une amende de 2000 euros pour consommation de cocaïne et une interdiction de conduire supplémentaire de 21 jours et une amende de 400 euros pour conduite dans un sens interdit. Le juge a souligné que Schoenaerts avait déjà été condamné à deux amendes dans le passé pour conduite sous influence et deux fois pour vitesse excessive.

Matthias Schoenaerts doit repasser quatre tests pour récupérer son permis de conduire: les examens théoriques et pratiques, ainsi que des tests médicaux et psychologiques.