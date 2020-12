Rétro 2020: Les 20 événements FORTS de l'année people (photos)

Malgré la pandémie qui a touché le monde entier durant une bonne partie de cette année 2020, il s'est passé des choses chez les people !

Voici les 20 faits marquants qu'on retiendra de cette année 2020:

1. La métamorphose d'Adèle

La chanteuse britannique a perdu 45 kilos. Et lorsqu'elle est réapparue après plusieurs mois de pause, en septembre 2020, tout le monde a été scotché.



©Isopix

2. Premier Oscar pour Brad Pitt

Sacré meilleur acteur dans un second rôle pour le film "Once upon a time… in Hollywood", c'est les larmes aux yeux que Brad Pitt dédie sa récompense à ses 6 enfants le 9 février dernier.



©Isopix

3. La descente aux enfers de Loana

Année difficile pour l'ancienne star de la télé-réalité qui révèle en septembre dernier, photos à l'appui, avoir été rouée de coups par son ancien compagnon, Fred Cauvin. Un mois plus tard, elle hospitalisée en hôpital psychiatrique après une crise de démence dans les rues de Paris.



©Instagram Loana Karesdanje



4. Laura Smet et Laeticia Hallyday trouvent un accord sur l'héritage de Johnny

En juillet dernier, après des mois de bataille judiciaire et médiatique autour de l'héritage de Johnny Hallyday, sa veuve Laeticia et sa fille, Laura, trouvent un accord. David, le fils du chanteur décédé, renonce à tout action en justice et cède ses parts à ses petites sœurs: Laura, Jade et Joy.



©Isopix

5. Jennifer Aniston et Brad Pitt se revoient et font un buzz planétaire

15 ans après leur divorce, Brad Pitt et Jennifer Aniston se revoient dans les coulisses des SAG Awards. Ils se retrouvent également virtuellement pour se donner la réplique lors d'une lecture des meilleures scènes de "Ça chauffe au lycée Ridgemont", en plein confinement. Ils s'amusent tous les deux de l'emballement des fans qui rêvent de les revoir un jour ensemble.



©Isopix



6. Meghan et Harry s'installent aux USA

Le 8 janvier, le prince Harry et Meghan Markle annoncent qu’ils renoncent à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale britannique pour prendre leur indépendance financière. Dans la foulée, ils s'envolent pour le Canada puis s'installent aux USA, créant ainsi un scandale au sein de la monarchie anglaise.



©Isopix

7. La fin de l'incroyable famille Kardashian

Le 8 septembre 2020, l'annonce tombe dans un long message posté sur les réseaux sociaux: "L'incroyable famille Kardashian" s'achèvera dès la fin de la 20e saison, en 2021. Les sœurs ont le cœur gros, les fans aussi...



©Isopix

8. Adèle Haenel quitte les César

12 nominations pour "J'accuse" et le César du meilleur réalisateur pour Roman Polanski (poursuivi aux USA pour viols mais jamais inquiété), c'en est trop pour Adèle Haenel, victime d'abus sexuels de la part d'un metteur en scène. Devant la récompense attribuée au réalisateur absent, elle quitte la cérémonie en assénant que "c'est une honte". Cécile Sciamma a également quitté la salle et Florence Foresti, maîtresse de cérémonie, a refusé de remonter sur scène.



©Isopix

9. Wejdene, le phénomène musical qu'on n'attendait pas

16 ans et révélée par TikTok, elle est l'idole des ados. Qu'on aime ou pas, elle a incontestablement marqué les esprits en 2020.



©Isopix

10. Johnny Depp perd son procès contre The Sun

Le procès intenté par Johnny Depp contre le "Sun" a été le procès de l'année. Le tabloïd anglais affirmait qu'il avait été violent avec son ex-épouse Amber Heard. Raison pour laquelle l'acteur a attaqué le Sun en diffamation. Mais il a perdu et compte faire appel de la décision.



©Isopix

11. Ellen Page devient Elliot Page

À présent comédien, la vedette d’"Inception" et d’"Umbrella Academy" a annoncé sur les réseaux sociaux son changement de genre en cette fin d'année 2020.



©Isopix

12. Harvey Weinstein condamné

Le 11 mars 2020, Harvey Weinstein est condamné à 23 ans de prison ferme après avoir été reconnu coupable de viols et d’agressions sexuelles. Des dizaines de plaintes d'actrices avaient été déposées contre le producteur dès 2017. C'est suite à ce scandale qu'était né le mouvement #MeeToo visant à libérer la parole de nombreuses femmes victimes d'agressions et de harcèlement sexuels dans tous les domaines. La défense d'Harvey Weinstein a déjà déclaré qu'elle irait en appel.



©Isopix

13. Vogue classe la princesse Elisabeth parmi les plus stylées

À 18 ans, Elisabeth fait beaucoup parler d'elle. L’édition britannique du magazine Vogue classe notre future reine en troisième position du classement des princesses les plus élégantes, derrière la princesse Leonor d’Espagne et la princesse Alexandra de Hanovre. Depuis cette année, c'est davantage le look treillis qu'elle arborera puisqu'Elisabeth a fait son entrée à l'école royale militaire.



©Isopix

14. Le phénomène Harry Styles

Le chanteur britannique a marqué les esprits. L'ancien membre des One Direction mène une belle carrière solo et son style interpelle: il ose! Il a même été jusqu'à poser en robe pour le prestigieux Vogue US. Il a été le premier homme à faire la couverture du magazine.



©Isopix

15. La disparition Naya Rivera

La mort de l'actrice de Glee a ému tout le monde. La jeune maman est morte noyée dans le lac Piru en Californie alors qu'elle faisait du bateau avec son fils de 4 ans. Ce n'est pas la première actrice de la série qui disparait tragiquement. Avant elle, Cory Moneith est décédé en 2013 d'une overdose à 31 ans et Mark Salling s'est donné la mort en 2018, si bien qu'on parle de "malédiction" autour de la série.



©Isopix

16. Le pétage de plombs de Kanye West

Candidat à l'élection présidentielle américaine, Kanye West a fait parler de lui lors de ses meetings à cause de ses troubles bipolaires. Le 19 juillet, il apparait avec le nombre 2020 rasé sur son crâne et fait des révélations d'ordre privé à propos de l'avortement, au bord de larmes. Son épouse Kim Kardashian prendra des distances avec son mari après cet épisode douloureux.



©Isopix

17. Louane maman

Elle n'est pas la seule à être devenue maman en 2020 mais on retiendra la naissance de la petite Esmée à la fin du mois du mars. Le premier bébé pour la chanteuse de 24 ans, chouchoute du public français et belge. Si elle fait en sorte de ne rien divulguer concernant sa fille, elle a en revanche officialisé sa relation avec le papa, Florian Rossi, musicien avec qui elle est en couple depuis 2018.



©Isopix

18. Meghan Markle révèle avoir subi une fausse couche

Le 25 novembre dernier, dans une tribune poignante, l'épouse du prince Harry révèle avoir fait une fausse couche en juillet dernier. Un événement traumatisant dont elle a souhaité parler en soutien à toutes les femmes qui vivent ou ont vécu la même chose.



©Isopix

19. Delphine Boël devient Delphine de Saxe-Cobourg

Le 27 janvier 2020, le roi Albert II reconnait être le père biologique de Delphine conformément aux résultats du test ADN ordonné par la cour d'appel de Bruxelles et en octobre 2020, elle devient officiellement princesse de Belgique et prend le nom de son père biologique, de Saxe-Cobourg.



©Isopix

20. Les joies du confinement avec Florence Foresti

Le confinement a incontestablement marqué notre année 2020. Pour les people aussi, ça a été une expérience nouvelle. Illustration de cette période avec cette anecdote qui nous a fait sourire en mai dernier lorsque Florence Foresti, en plein direct dans l'émission Quotidien, se fait interrompre par sa fille de 12 ans : "Maman ! Y'a plus de wifi ! Tout ça pour ton émission de ringards non mais t'es sérieuse?" Tout était planifié et l'humoriste était en train de dire combien ce confinement lui avait permis de se rapprocher de sa fille. Une scène "culte" ou souriante du confinement.



©Capture d'écran Quotidien