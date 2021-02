Richard Berry accusé d'inceste: Marilou Berry soutient sa cousine Coline

Richard Berrry est accusé d'inceste par sa fille Coline. Tandis que l'acteur dément ces accusations, Marilou Berry affiche son soutien à la victime présumée.

Coline Berry, 45 ans, a porté plainte le 25 janvier auprès du procureur de Paris pour inceste. Elle dénonce "des faits de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant et corruption de mineur", selon le parquet.

Sur Instagram mercredi, Colline Berry a raconté qu'elle avait été "embrassée par son père sur la bouche avec la langue" et "a dû participer à des jeux sexuels dans un contexte de violences conjugales notoires".

Son père, Richard Berry, s'est défendu via les réseaux sociaux, démentant "de toutes (ses) forces ces accusations immondes".

Coline Berry peut compter sur le soutien de sa mère, mais également de Marilou Berry, comédienne et nièce de Richard Berry. Cette dernière a partagé une publication de l'association "Nous Toutes", qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles. "Soutien à Coline Berry", peut-on lire. Accompagné du hashtag "Me Too Inceste".