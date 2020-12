Ricky Martin partage un rare cliché de son dernier enfant, fruit de son amour avec son compagnon Jwan Joseph (photo)

Il y a 14 mois, Ricky Martin et son compagnon accueillaient un quatrième enfant au sein de leur petite famille. Renn est venu combler le bonheur des deux hommes, déjà pères de Matteo et Valentino (nés en 2008) et de Lucia (née en 2018).

Le chanteur de 48 ans est en couple avec Jwan Joseph depuis 2016. En juillet, Ricky Martin s'est dit prêt à être père d'un cinquième enfant avec l'artiste et peintre suédois. Mais pour l'heure, ils profitent de Renn, qui n'a pas deux ans!

"Il ressemble beaucoup à son autre père!"



"My baby Renn", écrit-il en légende d'une photo de son dernier enfant, que son compagnon a lui aussi partagé. Les fans sont ravis de cette apparition: "Hou la la! C'est bien! Quelle beauté! Joyeux Noël à tous à la maison", dit l'un d'eux. "Il ressemble beaucoup à son autre père! Il grandit très vite, félicitations", ajoute Tammy.

