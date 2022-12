Rien ne va plus entre Jessica Thivenin et Thibault Garcia: "Je n'aime plus mon mari" (vidéo)

La relation entre Jessica Thivenin et Thibault Garcia, anciens candidats des Marseillais, est très tendue... Les les parents de Maylone et Leewane ne se parlent plus suite à une grosse dispute.



"Je me suis embrouillé avec elle, je l'ai insultée et tout. Le top. Donc, là, on est en embrouille, chaud", explique Thibault sur Instagram.

"On a eu une très grosse embrouille, à deux doigts d'annuler les vacances au ski et tout. Enfin pas à deux doigts, elle les a annulées (...) elle me fait trop de réflexions, ça m'a saoulé, c'est bon. Mais je m'excuse."

Jessica ne compte pas passer l'éponge. L'épouse de Thibault est visiblement très blessée par le comportement de son mari.