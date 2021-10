Rien ne va plus entre Michel Cymes et Benjamin Castaldi: "Il devrait se calmer"

Tout a commencé la semaine dernière sur le plateau de Touche pas à mon poste… Benjamin Castaldi s'est moqué de Michel Cymes, critiquant les audiences de ses émissions, relate Télé 7 Jours. "Il y avait une célèbre chanson, 'D’aventures en aventures' de Serge Lama. Ça dit, 'De port en port, de femme en femme'. Lui, c’est 'de bide en bide, de flop en flop'", a lancé le chroniqueur sur le plateau.



Sans grande surprise, cette pique n’a pas plu au célèbre docteur. Il a répondu sur les ondes de Sud Radio. "Si des gens que j’admire énormément comme Nagui ou Arthur, qui sont des grands noms de la télé et de l’animation, me critiquaient, ça me toucherait. Là, c’est Benjamin Castaldi... Donnez son nom autour de vous et vous verrez la réaction des gens".

Michel Cymes semble connaître la raison de la tension entre eux. Il affirme que tout partirait du tournage de Top Gear… "J’ai fait un meilleur chrono que lui. Depuis, ça l’a rendu dingue, il s’est même fait charrier au sein de ‘Touche pas à mon poste’ par ses petits copains".

"Si je devais l’avoir en face de moi, j’aurais juste envie de lui dire que d’abord, il faut regarder dans son rétroviseur pour voir ce qu’on a fait pour se permettre de critiquer les autres (…) et moi, je ne mange dans la main de personne pour vivre. Je pense qu’il devrait se calmer et oublier que j’existe".



Une réaction qui a fait bondir Benjamin Castaldi… Il a relancé le débat avec les autres chroniqueur sur le plateau de TPMP. Ces derniers se sont mis à insulter le docteur absent.

L’ avocat Fabrice Di Vizio l’a traité de pauvre type et de raté avant d’ajouter : "C’est qui Michel Cymes ? Il n’est plus médecin, il n’est plus journaliste. C’est un mec qui plante toutes ses audiences".