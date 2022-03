Rihanna opte pour un look confort et sexy pour son shopping de grossesse

Rihanna régale ses fans et les fans de mode depuis qu'elle a annoncé qu'elle était enceinte, en janvier dernier. Robe totalement transparente, long trench rose, robe babydoll, crop top... Toutes les tenues sont les bienvenues tant qu'elles subliment le baby bump de Riri.

Ce vendredi 25 mars, la chanteuse de la Barbade a été vue dans un magasin de haute-couture pour enfants. Et pour faire son shopping de grossesse, c'est dans une chemise oversize rose à moitié déboutonnée, un mini short de sport blanc et des mules en fourrure. Un look confort mais toujours sexy pour celle qui porte à merveille et assume ses formes de grossesse.