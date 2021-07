Rita Ora prend une décision RADICALE pour sa sécurité

Rita Ora aurait l'intention de donner à sa nouvelle maison londonienne, d'une valeur de 9 millions d’euros, une cure de jouvence complète - y compris une chambre forte au cas où sa maison serait la cible de criminels.

La chanteuse qui s'est envolée de Sydney pour Los Angeles avant la sortie de son nouveau single 'You For Me' avec Sigala, a déjà été victime d'un cambriolage.



En 2015, des biens d'une valeur de 230 000 euros ont été volés dans la maison qu'elle habitait auparavant dans le nord-ouest de Londres - alors que la musicienne de 30 ans dormait à l'étage.



Selon un rapport officiel obtenu par The Sun, Rita Ora a ordonné une révision de la sécurité de sa nouvelle maison victorienne de six chambres, qu'elle a achetée plus tôt cette année, afin de la rendre sûre et d'empêcher tout accès.

L’artiste a demandé un permis de construire à son Conseil municipal pour remplacer toutes ses caméras de sécurité par des systèmes plus sophistiqués.

Elle a également pris note de deux zones qui pourraient être utilisées comme des panic rooms.



La jeune femme doit déclarer tous ces changements aux autorités parce que sa propriété est classée Grade II, ce qui signifie que le bâtiment a une signification historique ou architecturale particulière, et est donc soumis à des réglementations spécifiques afin de maintenir son caractère.

"Un examen complet de la sécurité a été effectué, couvrant les nouveaux locaux, les mesures de protection potentielles qui devraient être mises en place pour permettre au client d'être en paix lorsqu'il réside chez lui, heureux de savoir qu'il est en sécurité", peut-on lire dans une partie du rapport officiel.