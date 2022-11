Rivales à un concours de beauté, elles tombent amoureuses et se marient 2 ans plus tard

Miss Argentine Mariana Varela et Miss Puerto Rico Fabiola Valentin viennent de créer la surprise. Elles ont annoncé leur mariage sur Instagram après avoir gardé leur relation secrète pendant deux ans. Les deux femmes se sont rencontrées lors du concours Miss Grand International 2020 et se sont toutes les deux retrouvées dans les dix premières finalistes.

Mais leur rivalité a donné naissance à une histoire d'amour: Mariana, 26 ans, et Fabiola, 22 ans sont tombées sous le charme l'une de l'autre. Alors que jusqu'ici, elles affirmaient qu'elles n'étaient que copines, leur relation amoureuse semble désormais inéluctable.

Elles ont annoncé leur mariage à travers un clip de 30 secondes posté sur Instagram qui les montre voyageant ensemble et se réunissant pendant leurs vacances. La vidéo est soudainement coupée. On peut voir des ballons rouges, des pétales de rose et une demande en mariage avec un message dressé à l'aide de ballons: "épouse-moi"...

L'histoire d'amour de Mariana et Fabiola a commencé lors du concours de beauté Miss Grand International 2020, où les deux représentaient leurs pays respectifs.

Mariana et Fabiola sont toutes deux connues pour leur beauté incroyable - à la fois lors des compétitions et sur les réseaux sociaux - et bien qu'elles sachent comment faire vibrer n'importe quelle tenue, les deux sont également devenues maîtresses et détentrices de nombreux titres...