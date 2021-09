Un mois après le décès de Charlie Watts, les Rolling Stones lancent leur tournée aux Etats-Unis (vidéo)

Un mois après la mort du membre fondateur et batteur Charlie Watts, les Rolling Stones ont lancé la partie américaine de leur tournée "No Filter" dimanche 26 septembre. Le groupe britannique des vétérans du "Rock and Roll" lui a rendu un vibrant hommage. C'est la première tournée du groupe sans Watts depuis 1963. Des photos et des vidéos de lui ont été projetées sur les énormes écrans disposés dans l'arène de St. Louis, Missouri, alors qu'un solo de batterie a retenti.

La foule d'environ 60.000 personnes a scandé "Charlie, Charlie", Mick Jagger, Keith Richards et Ron Wood ont alors bondi sur scène pour le numéro d'ouverture "Street Fighting Man". "C'était assez émouvant de voir ces photos de Charlie à l'écran. C'est notre première tournée que nous faisons sans lui", a déclaré Jagger.

Il a ensuite remercié les fans pour leurs messages de soutien et leurs hommages à Watts, affirmant que le groupe les avait trouvés "vraiment touchants". "Charlie nous manque à tous à la fois sur scène et en dehors de la scène", a ajouté Jagger.

Contrairement aux rumeurs, aucun logo représentant une langue noire n'a été affichée lors de ce concert.

Charlie Watts, le batteur du groupe légendaire, est décédé à Londres après avoir subi une intervention chirurgicale pour une maladie non précisée. A St Louis dimanche, Steve Jordan a pris la place de Watts à la batterie. Steve Jordan avait été annoncé en août comme remplaçant temporaire de Watts, dont on pensait initialement qu'il reviendrait après sa période de convalescence. La tournée de 13 dates, qui a été retardée en raison de la pandémie de coronavirus, se termine en novembre et le groupe reste ouvert à l'idée de faire encore une tournée.

"On me pose cette question depuis que j'ai 31 ans", a déclaré Jagger, 78 ans, qui a subi une opération cardiaque en 2019, dans une interview la semaine dernière. "Je ne sais pas. Je veux dire, tout pourrait arriver. Vous savez, si les choses vont bien l'année prochaine et que tout le monde se sent encore bien dans cette tournée, je suis sûr que nous ferons encore des concerts. J'essaie juste de me concentrer sur cette tournée maintenant."