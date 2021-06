Roméo Elvis accusé d'agression sexuelle: sa compagne Lena Simonne réagit pour la première fois

En septembre 2020, le rappeur Romeo Elvis était accusé d'agression sexuelle. Le Belge avait reconnu les faits, avant de se retirer de la scène médiatique quelque temps. Sa compagne de longue date, Lena Simonne, tout comme sa soeur Angèle, avaient subi une vague de haine de plein fouet.

"Je n'ai pas envie de partager mon intimité"

La mannequin, plutôt pudique sur les réseaux sociaux, n'avait jamais réagi publiquement. "Je ne suis pas du genre à parler face caméra à ma communauté, d'autres le font mieux que moi. Je ne suis pas à l'aise", explique-t-elle aujourd'hui dans le magazine Elle, à l'occasion d'une interview. "Je pense qu'on m'apprécie pour autre chose. Je montre mes copines, mes photos professionnelles. Mais je n'ai pas envie de partager mon intimité, surtout que je suis en couple avec quelqu'un de connu. Je ne veux pas que ce soit trop intrusif".

Lena Simonne est aussi revenue sur la polémique liée à l'affaire d'agression sexuelle. "Je me suis préservée grâce à mes amis, je me suis beaucoup rapprochée d'eux à cette période. Il fallait que je reste dans la vraie vie, pas sur les réseaux. J'avais mes proches, ma famille et mon amour".

"Bientôt une maison et un jardin"

Lena et Romeo sont en couple depuis 2015 et ont des projets plein la tête: "J'ai mon travail à Paris, ma vie, mes amis. Mais à Bruxelles, j'ai l'amour", dit joliment Lena Simone. "On a des beaux projets, bientôt une maison avec un jardin."