Roméo Elvis donne un petit cours d'histoire sur Bruxelles, la "capicool" (vidéo)

Tout comme sa soeur, Roméo Elvis est présent sur les réseaux sociaux. Ce vendredi, il a publié une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle il évoque une histoire de Bruxelles et de le Grand-Place dans laquelle il présente "la capicool" avec un faux accent anglais doublé par sa propre voix... Pour finalement promouvoir un nouveau disque, "TPA" (Tout peut arriver), dont la couverture est inspirée l'histoire de Saint-Michel. "On a fait un cover Saint-Michel pour l'album parce qu'on t'aime beaucoup, c'est grâce à toi que la ville existe encore, non?", lance-t-il pour conclure sa vidéo.