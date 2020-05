Roméo Elvis s'est fait un copain très célèbre durant le confinement

Confiné à Bruxelles, Roméo Elvis est présent sur les réseaux sociaux et continue les contacts essentiels pour la suite de sa carrière, lorsque la fin du confinement l'y autorisera. Et on va le voir prochainement dans une émission très célèbre grâce aux bons rapports qu'il entretient avec … Michel Drucker.

C'est l'animateur qui l'a confié dans une interview au parisien, dans laquelle il raconte con confinement en Provence

"J'ai repris contact avec des amis que je n'avais pas appelés depuis longtemps. Et je me suis fait un copain : le rappeur Roméo Elvis, frère de la chanteuse Angèle. J'ai décidé de les inviter avec leurs parents dans 'Vivement Dimanche', ce sera un événement de la rentrée", a-t-il ainsi confié.

Dès le 11 mai, les tournages de l'émission pourront reprendre mais sous certaines conditions : "seul, sans public, dans le respect des conditions sanitaires, en tête-à-tête avec une star de l'humour pour revisiter sa carrière. Et je n'exclus pas qu'une partie de l'entretien se passe avec masque, ce serait drôle !"

De son côté, Roméo Elvis apprécie aussi l'animateur de 77 ans. En story sur Instagram il y a quelques jours, il l'a cité parmi les personnes importantes à ses yeux.

Roméo Elvis sur le canapé rouge de Michel Drucker après le confinement ? On s'en réjouit.

