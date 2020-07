Ruinée, Tori Spelling utilise une méthode, jugée peu scrupuleuse, pour gagner de l'argent facilement

Ces dernières années, Tori Spelling a dépensé beaucoup d'argent et s'est retrouvée dans une situation parfois délicate. Elle a notamment repris son rôle de Dona Martin dans BH90210 pour s'assurer des revenus mais il semble que cela n'est pas suffisant pour la mère de 5 enfants.

Les soucis financiers et sa tendance à dilapider l'argent l'ont déjà menée à être poursuivie en justice, et c'est sans compter les arriérés d'impôts qu'ils doivent, elle et son mari, à l'état de Californie

Elle a donc décidé, durant le confinement, de gagner de l'argent supplémentaire en organisant des conférences en ligne, sorte de rencontres virtuelles d'une heure avec des fans choisis par ses soins. Celles-ci coûtent 95 dollars par personne, soit à peu près 87 euros. L'occasion pour de nombreux fans d'échanger avec l'actrice pendant une heure. Sauf que pour certains d'entre eux, c'est une arnaque. Plusieurs personnes lui ont reproché de se faire de l'argent sur leur dos.

Elle n'a pas répondu mais son mari, Dean Mc Dermott, a pris sa défense : "Elle ne fait que divertir les gens et, plus important encore, elle subvient aux besoins de sa famille. Quel est le problème avec ça ? […] Les studios de tournage ont fermé, elle n’a pas de boulot à assurer, alors pourquoi n’aurait-elle pas le droit d’organiser des rendez-vous et des meetings avec ses fans pour leur donner un peu d’amour et de quoi se divertir ?"

Alors, arnaque ou vrai service ? Chacun se fera son opinion…