Ryan Reynolds révèle POURQUOI il a décidé de faire une pause dans sa carrière d'acteur

Le 16 octobre dernier, Ryan Reynolds annonçait vouloir faire une pause dans sa carrière cinématographique. Aujourd'hui, l'époux de Blake Lively en explique les raisons.

C'est dans une interview accordée à la rédactrice en chef de LinkedIn News que Ryan Reynolds a expliqué sa décision de faire une pause dans sa carrière. "La chose la plus importante pour moi, et je sais que vous avez aussi des enfants, c'est que je ne veux pas manquer cette fois quoi que ce soit avec mes enfants." L'acteur est papa de trois filles, James (6 ans), Inez (5 ans) et Betty (2 ans), nées de son histoire d'amour avec Blake Lively.

L'acteur a continué : "Quand je tourne un film, je suis souvent en Europe, je suis absent, il y a des heures incroyablement longues, une sorte d'exigence d'être là tout le temps, pas seulement parce que je joue, mais je produis et écris aussi généralement sur mes films. Je veux que mes enfants aient un emploi du temps assez normal. Pendant de nombreuses années, lorsque ma femme Blake tournait un film, je ne tournais pas de film et j'étais avec les enfants, et vice versa. Donc, nous faisions un compromis. Nous n'avons jamais travaillé en même temps. Mais nous étions toujours absents. Les enfants étaient donc également absents."

Maintenant que les trois filles sont à l'école, Ryan Reynold pense "que c'est totalement important pour leur développement et j'aime vraiment être un papa présent. J'adore les emmener à l'école le matin, j'adore les récupérer. J'aime avoir des heures entre les deux pour me concentrer sur les choses qui me passionnent vraiment comme MNTN (sa plateforme logicielle) et Maximum Effort (l'agence qu'il a co-fondée en 2018)".