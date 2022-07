Sa soeur allaite pendant son dîner de mariage, il perd son calme et lui demande d'arrêter: il se met sa famille à dos

Visiblement très mal à l'aise avec l'allaitement en public, un jeune marié (qui souhaite garder l'anonymat) a demandé à sa soeur d'arrêter de donner le sein à son bébé pendant sa réception de mariage. Il a raconté les faits sur Reddit. Un récit qui divise...



"Ma sœur de 34 ans a accouché il y a deux mois. Elle a amené son bébé à mon mariage", débute-t-il. "Elle l'allaite partout où elle va. Nous allons chez elle ? Elle l'allaite devant nous. Nous rendons visite à nos parents ? Elle l'allaite. Vous sortez dans un lieu public ? Elle s'assiéra sur un banc dans un parc et donnera le sein. Vous sortez au restaurant ? Elle allaite. Partout. Je n'en ai jamais parlé parce que je savais qu'elle se mettrait en colère et serait offensée, mais quand elle a fait ça à mon mariage, j'ai perdu mon calme", explique le marié.



Pendant le dîner de réception, elle a recommencé, ce qui semble avoir énervé le marié. "Je me suis gentiment approché d'elle et lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas apporté du lait maternisé ou au moins du lait en poudre pour le mettre dans le biberon afin de ne pas avoir à faire tout cela à ce moment-là. Elle a répondu "parce que je n'en ai pas besoin. Je suis à l'aise avec l'allaitement". J'ai dit qu'elle pourrait faire ce sacrifice et ce compromis pour une journée au lieu de le faire devant 250 invités à mon mariage", poursuit-il.



La jeune mère a ensuite dit qu'elle ne pouvait pas faire grand-chose pour l'instant, car le bébé devait boire son lait. "Je lui ai dit qu'elle devrait y penser davantage au lieu de se ridiculiser et de nous ridiculiser en faisant cela. J'ai dit à ma femme ce qu'il en était et elle m'a répondu que j'étais un co**ard et que je devais immédiatement m'excuser auprès de ma sœur. Mes parents se sont également rangés du côté de ma sœur et maintenant, presque tout le monde pense que je suis un con*ard puisque je suis la seule personne qui a eu un problème avec ça", explique le marié.



"La seule raison pour laquelle j'ai décidé de l'interpeller, c'est parce que j'ai considéré que c'était mal élevé et de mauvais goût de faire ça lors d'un événement officiel et qu'elle pouvait simplement trouver une autre solution pour cette soirée", justifie-t-il.



Suite à son récit, de nombreuses personnes ont reproché au marié son comportement. "Nourrir un enfant n’est pas mal élevé. Vous avez un problème si vous pensez qu’une femme qui allaite vous fait un affront. Grandissez avant d’avoir un enfant", "Votre sœur mérite un câlin pour avoir fait l’effort d’assister à un mariage avec un bébé de deux mois", "La seule personne vulgaire et mal élevée, c’est vous", ont commenté des internautes.