Salma Hayek traumatisée par une scène de sexe: "J'ai commencé à pleurer"

Salma Hayek a 33 ans de carrière derrière elle. En trois décennies, l’actrice de 54 ans a déjà incarné de nombreux personnages. Pourtant, jouer la comédie n'a pas toujours été facile pour elle.



Dans le podcast "Armchair Expert", Salma parlé du tournage du film Desperado, en 1995. Elle joue aux côtés d'Antonio Banderas, avec qui elle finit par coucher dans le film. Tourner la scène de sexe a été laborieux pour la comédienne.



"Quand nous avons dû commencer à tourner, j'ai commencé à ricaner : "Je ne sais pas si je peux le faire. J'ai peur". Une des choses dont j'avais peur, c'était Antonio. C'était un vrai gentleman et très gentil - nous sommes toujours très bons amis - mais il était si libre. J'avais peur que ce ne soit rien pour lui. J'ai commencé à pleurer et il m'a dit : "Oh mon Dieu. Je me sens très mal". C'était tellement gênant que j'ai pleuré".



L'actrice dit que cette peur était surtout sur elle et qu'Antonio et le réalisateur, Robert Rodriguez, n'ont pas fait pression sur elle. En fait, ils ont tous deux fait de leur mieux pour la mettre à l'aise.



Malgré cela, elle qualifie encore l'expérience de traumatisante. "Je ne voulais pas jeter l'éponge. Ils ont essayé de me faire rire, mais j'ai fait tomber la serviette pendant deux secondes et je me suis remise à pleurer", se souvient Salma.



"Mais nous nous en sommes sortis. C'était le mieux que nous pouvions faire à l'époque. Quand vous n'êtes pas vous-même, vous pouvez le faire. Mais je n'arrêtais pas de penser à mon père et à mon frère : vont-ils le voir ? Vont-ils être malmenés pour cela ? Les hommes n'ont pas ce problème", estime la star.