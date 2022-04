Sam Asghari, le fiancé de Britney Spears, pressé d'être papa: "C'est le travail le plus important que je ferai jamais"

C'est une nouvelle de taille sur la planète People. Ce lundi soir, Britney Spears a annoncé être enceinte via son compte Instagram, où elle a expliqué avoir eu mal à l'estomac avant de faire un test de grossesse.

Son conjoint, Sam Asghari, a également diffusé l'information de son côté via un court texte, sur le même réseau social, rempli d'enthousiasme. Là, il indique que le "mariage et les enfants font naturellement partie d'une relation solide". Celui qui aura bientôt son premier enfant livre aussi que "la paternité est quelque chose" qu'il a toujours attendu "avec impatience". "C'est le travail le plus important que je ferai jamais", conclue-t-il.

Britney Spears et Sam Asghari sont en couple depuis 2017 et fiancés depuis 2021. Ce sera le troisième enfant pour la chanteuse de tout juste 40 ans.