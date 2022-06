Sandra Bullock confie souffrir d'un burn-out: "Je ne me sens plus capable de prendre des décisions saines et intelligentes"

Sandra Bullock a révélé qu'elle prévoyait de faire une pause dans un avenir très proche car elle se sent "épuisée". La star de cinéma de 57 ans, a discuté de ce moment de repos qu'elle va s'accorder au magazine "The Hollywood Reporter", expliquant qu'elle avait hâte de maintenir un emploi du temps plus léger dans un avenir proche.

Sandra Bullock, qui a joué dans près de 50 films au cours de ses 30 années de carrière, a admis qu'elle ne se sentait plus "capable de prendre des décisions saines et intelligentes".

Dans cette interview, Sandra a commencé par noter qu'elle avait hâte d'avancer à son rythme, expliquant: "Je ne veux pas être redevable à l'emploi du temps de qui que ce soit d'autre que le mien."

"Je suis tellement épuisée. Je suis tellement fatiguée et je ne suis tellement pas capable de prendre des décisions saines et intelligentes et je le sais", a-t-elle ajouté.

Sandra a souligné que, même si elle était reconnaissante du succès qu'elle avait trouvé, elle s'inquiétait de ses implications sur sa vie personnelle.

"Le travail a toujours été quelque chose de stable pour moi, et j'ai eu tellement de chance. J'ai réalisé que cela devenait peut-être ma béquille. C'était comme ouvrir un réfrigérateur tout le temps et chercher quelque chose qui n'était jamais dans le réfrigérateur", a-t-elle déclaré.

L'interprète a alors fait remarquer qu'elle devait avoir une conversation avec elle-même concernant son succès. "Je me suis dit: "Arrête de le chercher ici parce qu'il n'existe pas ici. Tu l'as déjà; trouve ta satisfaction et sois en accord avec toi-même pour ne pas te charger encore de travail pour te contenter", a expliqué la star.