Sarah en a assez que son couple soit critiqué: "Je trouve Mason tellement mignon" (vidéo)

Sarah Russi et Mason Reese, ancien acteur américain et ex-enfant star, sont en couple depuis trois ans. Ils se sont rencontrés lorsque la jeune femme de 29 ans a ajouté l'homme de 57 ans sur Facebook. Leur jeune relation a survécu à une pandémie mondiale et à la distance. Mason a quitté New York pour Delray Beach, en Floride, afin de se rapprocher de Sarah.

Mais leur couple suscite de nombreuses réactions. Sarah en a plus qu'assez que l'apparence de son compagnon soit si importante aux yeux des gens alors qu'elle ne compte pas pour elle. "Moi, je le trouve tellement mignon". Elle est accusée de ne s'intéresser qu'à l'argent de Mason.

"Je trouve ça débile de dire que je suis avec lui pour son argent car il n'en a pas vraiment", a répondu Sarah. "J'ai quand même plus d'argent que toi", a répliqué Mason.